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07:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пассажир Toyota Carina погиб в ДТП в Куйтунском районе Иркутской области

Инспекторы ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Водитель Toyota Carina, следуя из села Каразей в Уховский в Куйтунском районе Иркутской области, не справился с рулевым управлением и допустил съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием. В результате аварии 39-летний пассажир от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Управлявший иномаркой 24-летний местный житель и второй пассажир получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в районную больницу. По данному факту проводиться проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция Иркутской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными и аккуратными при управлении транспортными средствами. Строгое выполнение правил дорожного движения позволит избежать трагических последствий на дорогах региона.

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