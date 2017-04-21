Избитый приморец смог сбежать от двух грабителей

В отдел МВД России по городу Партизанску Приморского края поступило сообщение медиков о том, что в городскую больницу доставлен 31-летний мужчина с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия установлено, что жителя Партизанска избили двое мужчин, требуя денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. Пострадавший объяснил, что деньги есть только на банковской карте. Злоумышленники провели мужчину к ближайшему банкомату и заставили снять все имеющиеся на счете денежные средства. После передачи денег потерпевшему удалось скрыться.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска установили личности и по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении — ранее судимые местные жители в возрасте 25 и 33 лет. Изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанных к преступлению. Задержанные дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские проверяет их причастность к ранее совершенным преступлениям.