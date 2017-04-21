Избитый приморец смог сбежать от двух грабителей
Преступление раскрыто по горячим следам.
Преступление раскрыто по горячим следам.
В отдел МВД России по городу Партизанску Приморского края поступило сообщение медиков о том, что в городскую больницу доставлен 31-летний мужчина с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия установлено, что жителя Партизанска избили двое мужчин, требуя денежные средства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе розыска сотрудники уголовного розыска установили личности и по горячим следам задержали подозреваемых в разбойном нападении — ранее судимые местные жители в возрасте 25 и 33 лет. Изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанных к преступлению. Задержанные дали признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейские проверяет их причастность к ранее совершенным преступлениям.