Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
07:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожизненное лишение свободы получил житель Комсомольска за убийство в Республике Корея

Ранее суд вынес мужчине приговор за покушение на убийство шести жительниц города.

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Житель Комсомольска-на-Амуре за убийство, совершенное на территории иностранного государства, приговорен к пожизненному лишению свободы. Летом 2015 года суд вынес мужчине приговор за покушение на убийство шести жительниц города, совершенное из хулиганских побуждений, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сегодня, 21 апреля 2017 года, Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за разбойное нападение и применения насилия 36-летнего жителя г. Комсомольска-на-Амуре. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей).

В ходе судебного заседании установлено, что 28 февраля 2014 года подсудимый, находясь за пределами Российской Федерации, в иностранном государстве, проследил за местной жительницей, зашел вслед за ней в кабину лифта, накинул на шею потерпевшей и затянул петлю из своего брючного ремня. Затем, дождавшись прекращения сопротивления, не ослабляя затянутую петлю, выволок потерпевшую из лифта и совершил с ней иные действия сексуального характера и убил.

Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Необходимо указать, что 11 июля 2015 года Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес этому комсомольчанину приговор за покушение на убийство шести жительниц города (ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство более двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений и не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Два колеса счастья: ТОП-5 хабаровских веломагазинов
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь