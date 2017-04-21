Пожизненное лишение свободы получил житель Комсомольска за убийство в Республике Корея
Ранее суд вынес мужчине приговор за покушение на убийство шести жительниц города.
Ранее суд вынес мужчине приговор за покушение на убийство шести жительниц города.
Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.
Житель
Сегодня, 21 апреля 2017 года, Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за разбойное нападение и применения насилия 36-летнего жителя г.
В ходе судебного заседании установлено, что 28 февраля 2014 года подсудимый, находясь за пределами Российской Федерации, в иностранном государстве, проследил за местной жительницей, зашел вслед за ней в кабину лифта, накинул на шею потерпевшей и затянул петлю из своего брючного ремня. Затем, дождавшись прекращения сопротивления, не ослабляя затянутую петлю, выволок потерпевшую из лифта и совершил с ней иные действия сексуального характера и убил.
Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Необходимо указать, что 11 июля 2015 года Центральный районный суд г.