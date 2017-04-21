Пожизненное лишение свободы получил житель Комсомольска за убийство в Республике Корея

Хабаровск, 21 апреля, AmurMedia.

Житель Комсомольска-на-Амуре за убийство, совершенное на территории иностранного государства, приговорен к пожизненному лишению свободы. Летом 2015 года суд вынес мужчине приговор за покушение на убийство шести жительниц города, совершенное из хулиганских побуждений, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сегодня, 21 апреля 2017 года, Хабаровский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за разбойное нападение и применения насилия 36-летнего жителя г. Комсомольска-на-Амуре. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей).

В ходе судебного заседании установлено, что 28 февраля 2014 года подсудимый, находясь за пределами Российской Федерации, в иностранном государстве, проследил за местной жительницей, зашел вслед за ней в кабину лифта, накинул на шею потерпевшей и затянул петлю из своего брючного ремня. Затем, дождавшись прекращения сопротивления, не ослабляя затянутую петлю, выволок потерпевшую из лифта и совершил с ней иные действия сексуального характера и убил.

Суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.