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07:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске парень ушел с лыжной базы и пропал

Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.

В Новосибирске парень ушел с лыжной базы и пропал, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 175−178 см, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черная спортивная куртка, спортивные костюм черного цвета, черная вязаная шапка, черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего парня просят звонить в полицию по телефону 02 и волонтёрам 8−800−700−54−52.

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