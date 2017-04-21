В Новосибирске парень ушел с лыжной базы и пропал
Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.
Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.
В Новосибирске парень ушел с лыжной базы и пропал, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 175−178 см, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.
Был одет: черная спортивная куртка, спортивные костюм черного цвета, черная вязаная шапка, черные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего парня просят звонить в полицию по телефону 02 и волонтёрам 8−800−700−54−52.