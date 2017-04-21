В Новосибирске парень ушел с лыжной базы и пропал, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Воронецкий Сергей ушел с лыжной базы Сельскохозяйственного техникума поздним вечером и 16 апреля, с тех пор о нем нет никакой информации.

Приметы: рост 175−178 см, телосложение среднее, волосы черные, глаза карие.