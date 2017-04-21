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07:08 (мск), источник: Om1.ru

Работнице почты в Омской области, присвоившей себе 300 тысяч, дали 2 года условного срока

Женщина предоставляла поддельные финансовые отчеты, однако пропажа денег все же была обнаружена.

Вступил в силу приговор Марьяновского районного суда Омской области в отношении 54-летней Татьяны Мачулиной, которая ранее занимала пост начальника отделения почтовой связи Васильевка Исилькульского почтамта.

Бывшую начальницу признали виновной в присвоении более чем 300 тысяч рублей с использованием служебного положения.

В суде было установлено, что с 2014 по 2015 годы Мачулина давала жителям села Васильевка в долг разнообразные товары, которые принадлежат «почте России». Когда же сельчане с ней рассчитывались, работница почты не вносила деньги в кассу, а забирала себе.

В Исилькульский почтамт начальница отправляла поддельные отчеты, чтобы скрыть пропажу денег. Таким образом, Мачулина забрала себе более 300 тысяч рублей.

Свою вину в преступлении бывшая начальница почты полностью признала и даже частично возместила причиненный ущерб. В итоге Марьяновский районный суд Омской области назначил Мачулиной условный срок: 2 года и 2 месяца с испытательным сроком 2 года.

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