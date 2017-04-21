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07:46 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мебельную фабрику в Копейске тушили ночью более 2 часов

Возгорание устраняли 60 человек.

Пожар на мебельной фабрике в Копейске произошёл сегодня ночью, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сегодня, 21 апреля, в 04:21 в МЧС поступило сообщение о возгорании на частном предприятии по производству мебели в посёлке Бажово. Огонь мог распространиться на другие строения населённого пункта.

«Пожар был достаточно сложный по масштабам, площадь составила порядка 1500 кв. м. На территории находилось много горючих материалов. На полную ликвидацию с проливкой и разборкой конструкций потребовалось несколько часов. Жителям посёлка волноваться не стоит, угрозы отравления воздуха опасными веществами нет», — сообщают в ведомстве.

В 7 часов утра открытое горение было ликвидировано.

На тушение пожара привлекались 60 человек и 21 единица техники.

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