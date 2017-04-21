В крупном пожаре под Омском сгорели дом, баня, автомобиль и погиб хозяин
Пожар произошел в деревне Приветное Омского района в половине восьмого вечера.
Пожар произошел в деревне Приветное Омского района в половине восьмого вечера.
На место происшествия прибыли 6 пожарных автомобилей и 24 спасателя, также работало два звена газодымозащитной службы.
Потушить пожар удалось лишь через 2,5 часа. За это время дом, баня, сарай и автомобиль, стоявший во дворе, полностью сгорели.
Соседу удалось вынести из огня ребенка и собаку. Но хозяина дома спасти не удалось, он погиб от отравления угарным газом.
Причина пожара устанавливается.