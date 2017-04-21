В крупном пожаре под Омском сгорели дом, баня, автомобиль и погиб хозяин

На место происшествия прибыли 6 пожарных автомобилей и 24 спасателя, также работало два звена газодымозащитной службы.

Потушить пожар удалось лишь через 2,5 часа. За это время дом, баня, сарай и автомобиль, стоявший во дворе, полностью сгорели.

Соседу удалось вынести из огня ребенка и собаку. Но хозяина дома спасти не удалось, он погиб от отравления угарным газом.

Причина пожара устанавливается.