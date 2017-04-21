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08:05 (мск), источник: dostup1.ru

Леса 10 раз горели на Южном Урале за последние сутки

Огнеборцам удалось ликвидировать все очаги возгорания.

Источник: Reuters

В Челябинской области за минувшие сутки ликвидировано десять лесных пожаров — пламя охватило площадь 31,9 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ лесами Челябинской области.

По два возгорания произошло в Брединском (18,8 га) и Шершневском (1,7 га), по одному — в Красноармейском (5 га), Кунашакском (4 га), Октябрьском (1,6 га) и Чебаркульском (0,8 га) лесничествах. Еще два пожара ликвидировано на землях министерства обороны РФ.

В тушении были задействованы 107 человек и 35 единиц техники.

Добавим, что по состоянию на 21 апреля в области с начала пожароопасного сезона ликвидированы возгорания на площади 77,92 гектара. Пожары произошли на территориях Брединского (2), Каслинского (1), Красноармейского (5), Кунашакского (1), Октябрьского (2), Увельского (3), Чебаркульского (2) и Шершневского (8) лесничеств. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 211 человек и 79 единиц техники.

Решением губернатора Челябинской области Бориса Дубровского пожароопасный сезон в лесах Южного Урала объявлен 10 апреля.

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