В Губахе пьяный мужчина сломал своему приятелю нос
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.
23-летний неработающий житель Губахи 20 апреля избил своего 40-летнего знакомого, сообщает
Пострадавшего с травмами головы и переломом носа госпитализировали.
Подозреваемого сотрудники полиции задержали и доставили в дежурную часть. Выяснилось, что ссора произошла в ходе распития спиртных напитков.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Ведётся следствие.
Всего 20 апреля на территории Пермского края зарегистрировано 96 преступлений. 71 преступление сотрудники полиции раскрыли. 50 из них- по горячим следам.