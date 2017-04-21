Обострение в зоне АТО: 2 военных погибли, еще 8 ранены

Наиболее сложной была ситуация на Донецком направлении. Так, огнем из танков, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал защитников Авдеевки. По позициям вблизи шахты «Бутовка» применял танки, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, за прошедшие сутки 47 раз открывали огонь в сторону украинских защитников.

По оборонкам Верхнеторецкого и Луганского стрелял из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. По опорным пунктам наших войск вблизи Каменки, Зайцево и Песков бил из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в районах Майорского и Новгородского обстреливал из гранатометов, а Троицкого — из пулеметов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении, из минометов калибра 82-мм и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки. Защитников Широкино и Водяного накрывал огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой стрелял из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктам в районе Новогригорьевки из пулеметов крупных калибров. Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, минометы калибра 82-мм автоматические гранатометы враг применил в районе Катериновки. Защитников Новозвановки обстрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Донец из автоматических гранатометов.

За минувшие сутки двое украинских воинов погибли, еще восемь военнослужащих получили ранения.