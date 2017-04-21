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08:40 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: выходца из России подозревают по делу о взрыве в Дортмунде

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Полиция задержала предполагаемого организатора атаки на автобус дортмундского футбольного клуба «Боруссия», сообщает Spiegel.

Источник: AP 2017

Первая игра ¼ финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако» должна была состояться 11 апреля в Дортмунде, но была отложена на день из-за взрывов у автобуса немецкого клуба. В результате инцидента защитник дортмундцев Марк Бартра получил перелом лучевой кости.

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По данным Bild, в пятницу утром полиция Баден-Вюртемберга арестовала предполагаемого организатора атаки. Задержанным является выходец из России 28-летний Сергей В. На данный момент полиция занята поиском двух потенциальных сообщников, которые также являются выходцами из России. По данным следствия, три взрывных устройства были начинены металлическими предметами, а их разрушительная сила достигала нескольких сотен метров. Подозреваемый мог активировать устройства из номера отеля, который он специально снял заранее.

Сообщается, что Сергей В. обратил на себя внимание сотрудников отеля, где находился, вскоре после взрыва. В то время как все гости взволнованно побежали, он спокойно пошел в ресторан и заказал бифштекс. Кроме того, при заказе номера Сергей В. попросил вид из окна именно на дорогу, где произошел взрыв. По данным следствия, задержанный не имел отношения ни к каким экстремистским организациям. По одной из версий Сергей В. совершил взрывы с целью заработать денег. Утверждается, что ранее он приобрел 15 тысяч акций «Боруссии» на 78 тысяч евро, а после взрыва и последующего обрушения акций на рынке он смог бы заработать около 3,9 миллиона евро.

Кроме того, сообщается, что подозреваемый был способен самостоятельно создать бомбу. Летом 2015 года он получил приз одной из школ в области электроники и промышленной техники.

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