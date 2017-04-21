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08:15 (мск), источник: РБК

В ходе акций протеста в Венесуэле пострадали более 220 человек

Во время акций протеста в Венесуэле пострадали 223 человека. Об этом сообщили представители оппозиционного объединения «Круглый стол демократического единства», передает газета El Nacional.

Источник: Reuters

Депутат Мариальберт Барриос также сообщил изданию, что в ходе акций 19 и 20 апреля были задержаны 585 человек.

Участники протестных акций обвиняют президента страны Николаса Мадуро в узурпации власти в стране и требуют его отставки

После начала протестов на улицы Венесуэлы вышли сторонники лидера страны. Между политическими противниками возникли столкновения, которые привели к гибели трех человек.

Источник: Reuters

Николас Мадуро в телевизионном обращении заявил, что сотовая компания Movistar за полученные от оппозиции деньги организовала массовую рассылку сообщений с призывами выходить на антиправительственные акции. Президент Венесуэлы заявил, что намерен начать расследование в отношении компании.

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