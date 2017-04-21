В ходе акций протеста в Венесуэле пострадали более 220 человек

Депутат Мариальберт Барриос также сообщил изданию, что в ходе акций 19 и 20 апреля были задержаны 585 человек.
Участники протестных акций обвиняют президента страны Николаса Мадуро в узурпации власти в стране и требуют его отставки
После начала протестов на улицы Венесуэлы вышли сторонники лидера страны. Между политическими противниками возникли столкновения, которые привели к гибели трех человек.
Николас Мадуро в телевизионном обращении заявил, что сотовая компания Movistar за полученные от оппозиции деньги организовала массовую рассылку сообщений с призывами выходить на антиправительственные акции. Президент Венесуэлы заявил, что намерен начать расследование в отношении компании.