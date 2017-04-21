В Новосибирске девушки спасли собак из «погреба смерти», история опубликована в группе «Приюта Академгородка» в соцсети «Вконтакте».

Мужчина купил дом с сараем. В погребе он обнаружил двух истощенных собак — «полуживых скелетов». Хозяин достать псов не смог и позвонил волонтёрам. Приехали две девушки, которые достали собак из погреба.