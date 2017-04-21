В Новосибирске девушки спасли собак из «погреба смерти»
Две измученные и истощенные собаки долго просидели в погребе и не могли выбраться, волонтёры одного из приютов смогли вытащить бедолаг и отвезти к ветеринарам.
Две измученные и истощенные собаки долго просидели в погребе и не могли выбраться, волонтёры одного из приютов смогли вытащить бедолаг и отвезти к ветеринарам.
В Новосибирске девушки спасли собак из «погреба смерти», история опубликована в группе «Приюта Академгородка» в соцсети «Вконтакте».
Мужчина купил дом с сараем. В погребе он обнаружил двух истощенных собак — «полуживых скелетов». Хозяин достать псов не смог и позвонил волонтёрам. Приехали две девушки, которые достали собак из погреба.
«Когда собак доставали, черный пес даже не сопротивлялся, серый еще пытался укусить», — рассказали в приюте.
После освобожденных братьев наших меньших доставили в клинику к ветеринарам, теперь они проходят курс лечения.
Теперь волонтёры собирают помощь для еле живых собак.