Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Россиянам массово удалось оспорить стоимость жилья
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
08:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске девушки спасли собак из «погреба смерти»

Две измученные и истощенные собаки долго просидели в погребе и не могли выбраться, волонтёры одного из приютов смогли вытащить бедолаг и отвезти к ветеринарам.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске девушки спасли собак из «погреба смерти», история опубликована в группе «Приюта Академгородка» в соцсети «Вконтакте».

Мужчина купил дом с сараем. В погребе он обнаружил двух истощенных собак — «полуживых скелетов». Хозяин достать псов не смог и позвонил волонтёрам. Приехали две девушки, которые достали собак из погреба.

«Когда собак доставали, черный пес даже не сопротивлялся, серый еще пытался укусить», — рассказали в приюте.

После освобожденных братьев наших меньших доставили в клинику к ветеринарам, теперь они проходят курс лечения.

Теперь волонтёры собирают помощь для еле живых собак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Семья с двумя детьми погибла в пожаре в Новосибирской области
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Выходца из России подозревают по делу о взрыве в Дортмунде
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь