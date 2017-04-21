Жительница Норильска отсудила 280 тысяч рублей за сломанную ногу

Почти 280 тыс. рублей отсудила жительница Норильска за сломанную на скользком крыльце ногу, сообщили в краевом суде.

Травму женщина получила, выходя на высоких каблуках из подъезда. Проходивший мимо мужчина вызвал ей «скорую помощь». В больнице, потерпевшей диагностировали закрытый перелом голени. В итоге женщине пришлось пройти длительное лечение.

За возмещением морального вреда она обратилась в суд, поскольку инцидент произошел на крыльце, которое долгое время не чистилось и было покрыто наледью. В итоге суд постановил взыскать с УК, отвечающей за содержание дома, в пользу женщины 5,6 тыс. рублей материального ущерба — в счет расходов на лекарственные препараты и костыли, 170 тыс. рублей компенсации морального вреда, 87,8 тыс. рублей штрафа, 15,5 тыс. рублей на оплату услуг представителя и нотариуса. Судебное решение вступило в законную силу.