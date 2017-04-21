Жительница Норильска отсудила 280 тысяч рублей за сломанную ногу
Травму женщина получила, выходя на высоких каблуках из подъезда.
Травму женщина получила, выходя на высоких каблуках из подъезда.
Почти 280 тыс. рублей отсудила жительница Норильска за сломанную на скользком крыльце ногу, сообщили в краевом суде.
Травму женщина получила, выходя на высоких каблуках из подъезда. Проходивший мимо мужчина вызвал ей «скорую помощь». В больнице, потерпевшей диагностировали закрытый перелом голени. В итоге женщине пришлось пройти длительное лечение.
За возмещением морального вреда она обратилась в суд, поскольку инцидент произошел на крыльце, которое долгое время не чистилось и было покрыто наледью. В итоге суд постановил взыскать с УК, отвечающей за содержание дома, в пользу женщины 5,6 тыс. рублей материального ущерба — в счет расходов на лекарственные препараты и костыли, 170 тыс. рублей компенсации морального вреда, 87,8 тыс. рублей штрафа, 15,5 тыс. рублей на оплату услуг представителя и нотариуса. Судебное решение вступило в законную силу.