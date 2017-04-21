Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Кудрин сравнил госуправление в РФ со «старой скрипучей машиной»
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
09:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Непогода в Украине: без света остаются почти 320 населенных пунктов

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в период 19—20 апреля аварийными бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В результате непогоды в шести областях остаются без света 318 населенных пунктов, сообщает в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине 21—22 апреля: Ожидаются осадки, сильный ветер и заморозки

«По состоянию на 7 ч. 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях, а именно: Одесской — 245 н.п., Николаевской — 14 н.п., Харьковской — 23 н.п., Днепропетровской — 32 н.п., Херсонской — 3 н.п. и Запорожской — 1 н.п.», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в период 19—20 апреля аварийными бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.

В связи с ухудшением погодных условий с 19 час. 20 апреля был введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги «Киев-Одесса» (308−464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в Новороссийске Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г. р.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+18°
полупрозрачная облачность
758 мм рт. ст.
нормальное
100 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Захарова прокомментировала слова Скрипки про украинский язык и гетто
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Россиянин задержан в Германии по подозрению в теракте
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь