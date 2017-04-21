Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
€1 млн, 63 млн руб и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО
Что делать, если пришла опека
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
09:34 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске горела квартира

Инцидент произошел 21 апреля. Спасателям в 2.20 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Чкалова в Витебске. В результате пожара работниками МЧС спасены хозяин квартиры 1975 года рождения и его знакомый. Причина пожара устанавливается.

Источник: БЕЛТА

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске горела квартира. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 21 апреля. Спасателям в 2.20 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Чкалова в Витебске. В результате пожара работниками МЧС спасены хозяин квартиры 1975 года рождения и его знакомый. Причина пожара устанавливается.

А 20 апреля вечером в Витебске горел дом в садовом товариществе «Радуга». В результате пожара в дачном доме, принадлежащем гражданину 1974 года рождения, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на неделю с 24 апреля по 30 апреля для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Россиянин задержан в Германии по подозрению в теракте
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь