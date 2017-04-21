21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске горела квартира. Такая информация размещена на сайте Витебского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 21 апреля. Спасателям в 2.20 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Чкалова в Витебске. В результате пожара работниками МЧС спасены хозяин квартиры 1975 года рождения и его знакомый. Причина пожара устанавливается.

А 20 апреля вечером в Витебске горел дом в садовом товариществе «Радуга». В результате пожара в дачном доме, принадлежащем гражданину 1974 года рождения, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.