Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Братска
Женщина ушла из дома 1 апреля и до сих пор не вернулась.
Женщина ушла из дома 1 апреля и до сих пор не вернулась.
Полиция просит оказать содействие в розыске жительницы Падунского округа Братска. 1 апреля она ушла из дома по улице 1-ой Энергетической и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 Межмуниципального Управления МВД России «Братское» разыскивается Ирина Ш., 1978 года рождения.
«Ее приметы: на вид 30 лет, рост 160 — 165 см, фигура средней полноты, голубые глаза округлой формы, русые волосы, короткая стрижка. Была одета в вязаную серую шапку, с капюшоном, обрамленным мехом, коричневую зимнюю
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 Межмуниципального Управления МВД России «Братское» разыскивается Ирина Ш., полиция просит обратиться в ОП № 3 по адресу: г. Братск, улица 25-летия Братскгэсстроя, 31 либо по телефонам: