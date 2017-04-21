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10:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полиция разыскивает без вести пропавшую жительницу Братска

Женщина ушла из дома 1 апреля и до сих пор не вернулась.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полиция просит оказать содействие в розыске жительницы Падунского округа Братска. 1 апреля она ушла из дома по улице 1-ой Энергетической и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 Межмуниципального Управления МВД России «Братское» разыскивается Ирина Ш., 1978 года рождения.

«Ее приметы: на вид 30 лет, рост 160 — 165 см, фигура средней полноты, голубые глаза округлой формы, русые волосы, короткая стрижка. Была одета в вязаную серую шапку, с капюшоном, обрамленным мехом, коричневую зимнюю куртку-балахон, из кожзаменителя демисезонные черные ботинки», — отметили в ведомстве.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 Межмуниципального Управления МВД России «Братское» разыскивается Ирина Ш., полиция просит обратиться в ОП № 3 по адресу: г. Братск, улица 25-летия Братскгэсстроя, 31 либо по телефонам: 8 (3953) 49−98−13, 8 (3953) 49−98−02 или 02.

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