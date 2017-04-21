В Новосибирской области женщину зарубили топором
В инциденте подозревают дочь погибшей.
В инциденте подозревают дочь погибшей.
В Новосибирске 32-летнюю жительницу Новосибирской области подозревают в убийстве матери. Об этом сообщили в
Пенсионерку зарубили топором в Татарском районе области. Прокуратура обвиняет женщину в совершении преступления по статье «убийство».
По версии следствия 10 ноября прошлого года ночью в городе Татарске во время ссоры с матерью жительница города взяла топор и нанесла металлической частью много ударов по голове родительницы. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.
Обвиняемую заключили под стражу. Далее рассмотрением уголовного дела рассмотрит Татарский районный суд.