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09:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области женщину зарубили топором

В инциденте подозревают дочь погибшей.

В Новосибирске 32-летнюю жительницу Новосибирской области подозревают в убийстве матери. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Пенсионерку зарубили топором в Татарском районе области. Прокуратура обвиняет женщину в совершении преступления по статье «убийство».

По версии следствия 10 ноября прошлого года ночью в городе Татарске во время ссоры с матерью жительница города взяла топор и нанесла металлической частью много ударов по голове родительницы. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.

Обвиняемую заключили под стражу. Далее рассмотрением уголовного дела рассмотрит Татарский районный суд. Дочери-убийце грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

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