На пожаре в Перми сгорела 71-летняя женщина

Тело пожилой женщины обнаружили пожарные 20 апреля в Перми на улице Целинная, 45, сообщаем МЧС по Пермскому краю.

Когда огнеборцы прибыли на место пожара, то увидели, что из окон на 8 этаже валит дым. После ликвидации очага возгорания пожарные нашли в одной из комнат труп 71 летней женщины.

Как выяснилось, она не была собственницей жилья. Снимала 16-метровую комнату.

По предварительным данным, пожар начался из-за того, что бабушка курила в жилом помещении. Никто из остальных жильцов дома не пострадал.

По факту смертельного пожара проводится проверка.