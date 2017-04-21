На пожаре в Перми сгорела 71-летняя женщина
Причиной возгорания стало курение дома.
Причиной возгорания стало курение дома.
Тело пожилой женщины обнаружили пожарные 20 апреля в Перми на улице Целинная, 45, сообщаем МЧС по Пермскому краю.
Когда огнеборцы прибыли на место пожара, то увидели, что из окон на 8 этаже валит дым. После ликвидации очага возгорания пожарные нашли в одной из комнат труп 71 летней женщины.
Как выяснилось, она не была собственницей жилья. Снимала 16-метровую комнату.
По предварительным данным, пожар начался
По факту смертельного пожара проводится проверка.