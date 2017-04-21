Карманника задержали с поличным в центре Иркутска
Злоумышленник вытащил у девушки из кармана куртки сотовый телефон.
Злоумышленник вытащил у девушки из кармана куртки сотовый телефон.
Полицейские на одном из продуктовых рынков в Иркутске задержали молодого человека, который украл сотовый телефон у девушки из кармана куртки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкцию данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
На одном из продуктовых рынков, расположенных в центре города, внимание оперативников привлек подозрительный молодой человек. Проследовав за ним, сыщики уже через пару минут подтвердили свои предположения. Злоумышленник на глазах у полицейских вытащил у девушки из кармана куртки сотовый телефон.
«Сама жертва пропажи гаджета не заметила. Карманника задержали с поличным, после чего доставили в отдел полиции», — отметили в ведомстве.
Полиция Иркутска призывает граждан, проявлять бдительность и осторожность в местах массового скопления народа, а также находясь в общественном транспорте и многолюдных местах. Граждан,