Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Верховный Суд разъяснил, как унаследовать дачу без оформления
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
8Возвращение христиан в Каракош
10Полюс холода
22Цвет нации
10:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Карманника задержали с поличным в центре Иркутска

Злоумышленник вытащил у девушки из кармана куртки сотовый телефон.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские на одном из продуктовых рынков в Иркутске задержали молодого человека, который украл сотовый телефон у девушки из кармана куртки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкцию данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На одном из продуктовых рынков, расположенных в центре города, внимание оперативников привлек подозрительный молодой человек. Проследовав за ним, сыщики уже через пару минут подтвердили свои предположения. Злоумышленник на глазах у полицейских вытащил у девушки из кармана куртки сотовый телефон.

«Сама жертва пропажи гаджета не заметила. Карманника задержали с поличным, после чего доставили в отдел полиции», — отметили в ведомстве.

Полиция Иркутска призывает граждан, проявлять бдительность и осторожность в местах массового скопления народа, а также находясь в общественном транспорте и многолюдных местах. Граждан, что-либо знающих о противоправной деятельности задержанного, правоохранители просят обратиться в ближайший ОВД или по телефону: 21−68−05, 45−82−04, 02 (112 — с мобильного).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Татьяна Ларина: Мое большое желание – почувствовать энергетику Байкала
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 16 человек
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Автобус «Боруссии» взорвал россиянин: подробности
ФБР ограничит контакты с журналистами
ВМФ получит самую большую атомную подлодку в мире
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума поменяет правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь