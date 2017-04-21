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10:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Женщина скончалась в больнице после пожара в квартире на Байкальской в Иркутске

Пострадавшая получила ожоги, несовместимые с жизнью.

Источник: IrkutskMedia.ru

Женщина, пострадавшая в результате пожара в квартире на улице Байкальской в Иркутске, скончалась в больнице спустя неделю после трагедии. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы: сильные ожоги дыхательных путей и отравление угарным газом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, пожар произошел в трехкомнатной квартире трехэтажного дома по улице Байкальской в Иркутске 13 апреля. Четверо членов семьи не смогли вовремя эвакуироваться, в результате чего получили ожоги и отравились угарным газом. Отец и сын скончались в больнице. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Следователи проводят проверку по факту ЧП.

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