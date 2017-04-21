Обвиняемый в покушении на Тимониченко предстанет перед судом

В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олега Дудко, обвиняемого в покушении на бывшего главу городского УВД Бориса Тимониченко. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Покушение было совершено утром 19 февраля 2017 года. Дудко надел капроновые носки поверх обуви, зашел в подъезд дома на Родонитовой и выстрелил в голову своему бывшему начальнику Тимониченко. Забрав у него ценные вещи, он скрылся со своим водителем Игорем Казаковым (его дело уже рассматривается в суде — прим.ред.). Раненого генерал-майора удалось спасти благодаря экстренной операции.

В ходе расследования было установлено, что это не единственное преступление сообщников. В апреле 2015 года они подожгли припаркованный на улице 8 Марта Toyota Land Cruiser 200. Дорогая иномарка принадлежала женщине — исполнительному директору одного из уральский предприятий.

Дудко вменяют шесть статей УК РФ — покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия, кража, похищение паспорта, незаконный оборот взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.