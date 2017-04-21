«ГАЗель» сбила 5-классницу, вышедшую из школьного автобуса, в Катав-Ивановске

В Катав-Ивановске (Челябинская область) направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погиб ребенок — инцидент произошел еще в декабре 2015 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, 16 декабря 2015 года днем водитель грузовой «ГАЗели» двигался по проезжей части улицы Усть-Катавская. Увидев остановившийся для высадки детей школьный автобус, он не принял мер предосторожности и продолжил движение, не снижая скорости. В результате его автомобиль наехал на пересекавшую проезжую часть пятиклассницу. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.