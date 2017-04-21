«ГАЗель» сбила 5-классницу, вышедшую из школьного автобуса, в Катав-Ивановске
По версии следствия, водитель мог предотвратить наезд, снизив скорость при виде спецтранспорта.
По версии следствия, водитель мог предотвратить наезд, снизив скорость при виде спецтранспорта.
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По версии следствия, 16 декабря 2015 года днем водитель грузовой «ГАЗели» двигался по проезжей части улицы
Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в