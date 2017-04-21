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09:40 (мск), источник: dostup1.ru

«ГАЗель» сбила 5-классницу, вышедшую из школьного автобуса, в Катав-Ивановске

По версии следствия, водитель мог предотвратить наезд, снизив скорость при виде спецтранспорта.

В Катав-Ивановске (Челябинская область) направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погиб ребенок — инцидент произошел еще в декабре 2015 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, 16 декабря 2015 года днем водитель грузовой «ГАЗели» двигался по проезжей части улицы Усть-Катавская. Увидев остановившийся для высадки детей школьный автобус, он не принял мер предосторожности и продолжил движение, не снижая скорости. В результате его автомобиль наехал на пересекавшую проезжую часть пятиклассницу. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Катав-Ивановский городской суд для рассмотрения по существу.

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