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09:48 (мск), источник: Uralpress.ru

Осуждены директор и бухгалтер колледжа из Магнитогорска, похитившие около двух миллионов

В Челябинской области осуждены бывший директор Магнитогорского педагогического колледжа Валентина Вишневская и главный бухгалтер Елена Шестакова, которые путем финансовых махинаций похитили около двух миллионов бюджетных средств.

Женщины признаны виновными в присвоении в крупном размере и превышении должностных полномочий.

В суде установлено, что в 2009 -2013 годах Вишневская и Шестакова оформили фиктивные документы о трудоустройстве в колледж методиста и лаборанта. Начисляемые «мертвым душам» заработную плату и иные денежные выплаты присваивали.

«Кроме того, Вишневская установила себе доплату к заработной плате из средств внебюджетного фонда колледжа, который пополнялся за счет средств родителей учащихся. Людей вынуждали вносить деньги на расчетный счет образовательного учреждения в виде добровольного пожертвования в сумме от шести до девяти тысяч рублей», — сообщает региональная прокуратура.

В 2010 году Вишневская и Шестакова подделали документы о якобы произведенных работах по замене труб холодного и горячего водоснабжения в здании отделения физического воспитания и похитили денежные средства.

Экс-директор школы осуждена к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Бухгалтер — к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Исковые требования потерпевших о взыскании суммы похищенных средств переданы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

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