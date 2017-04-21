Один человек пострадал при взрыве на Сибайском ГОК
Сегодня, 21 апреля, около часа назад ЧП произошло на
Сегодня, 21 апреля, около часа назад ЧП произошло на
Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, на территории предприятия произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал один человек. Подробности случившегося уточняются.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
Справка: Сибайский филиал открытого акционерного общества «Учалинский ГОК» — крупное