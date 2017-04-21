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09:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Один человек пострадал при взрыве на Сибайском ГОК

Сегодня, 21 апреля, около часа назад ЧП произошло на горно-обогатительном комбинате в Сибае.

Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, на территории предприятия произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, пострадал один человек. Подробности случившегося уточняются.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

Справка: Сибайский филиал открытого акционерного общества «Учалинский ГОК» — крупное горно-обогатительное предприятие Республики Башкортостан, занимающееся добычей и обогащением медных и медно-цинковых руд Сибайского медно-колчеданного и других месторождений. ﻿

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