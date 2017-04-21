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09:50 (мск), источник: PROUFU.ru

В МВД прокомментировали перестрелку дальнобойщиков в Башкирии

Напомним, в центральную районную больницу села Месягутово накануне поступил 42-летний мужчина с многочисленными травмами.

Среди них были ушибы тканей лица, следы ударов по голове, также травмы были обнаружены на мягких тканях грудной клетки слева. Кроме этого, как оказалось, у мужчины было прострелено колено. Ему была оказана помощь, после чего его отпустили.

Сотрудники полиции начали выяснять детали произошедшего. Оказалось, что мужчина получил травмы в результате конфликта, который произошел в селе Каракулево Дуванского района на остановке общественного транспорта.

— Причиной разногласия стали личные неприязненные отношения между двумя жителями Дуванского района. Словесное выяснение отношений переросло в потасовку. Находившийся здесь же 33-летний житель села Месягутово решил прекратить конфликт с помощью травматического пистолета. По его словам, он произвел выстрел в воздух, а затем в землю. Резиновая пуля срикошетила и попала в ногу потерпевшему, — прокомментировали в МВД по РБ.

Все участники потасовки были доставлены в отделение полиции. Так как потерпевший подал заявление о нанесении ему телесных повреждении, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В будущем будет принято процессуальное решение.

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