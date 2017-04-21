Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель «УАЗа»

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель одного из трех столкнувшихся автомобилей, сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе столкнулись фура, минивэн и «УАЗ Патриот». В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. В пожаре сгорела кабина и часть фургона грузовика «МАН», «УАЗ Патриот» выгорел полностью, в огне погиб водитель.