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09:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель «УАЗа»

ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель одного из трех столкнувшихся автомобилей, сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе столкнулись фура, минивэн и «УАЗ Патриот». В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. В пожаре сгорела кабина и часть фургона грузовика «МАН», «УАЗ Патриот» выгорел полностью, в огне погиб водитель.

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