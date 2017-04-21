Шесть человек пострадало в ДТП в Арзамасском районе

Шесть человек пострадало в ДТП на трассе в Арзамасском районе, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 20 апреля в 16:30 на 13 км дороги Выездное — Дивеево — Сатис. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault.

В результате ДТП пострадали водители и пассажиры обеих машин: двое мужчин, три женщины и 16-летняя девочка. Одной из раненых потребовалась госпитализация.