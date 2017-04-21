Президент призывает людей оставаться дома: будьте максимально осторожны!

По словам президента, в настоящее время проводятся необходимые оценки и, при необходимости, будет издан указ о введении в Молдове чрезвычайного положения.

Внимание: В Кишиневе не работает общественный транспорт

«Я прошу всех остаться дома. Улицы будут очищены через несколько часов. Мобилизованы все силы», — заявил президент.

В срочном порядке оцениваются потенциал функционирования всех учреждений и последствия стихии для национальной экономики.

«Я обращаюсь абсолютно ко всем быть максимально осторожными, при необходимости мы мобилизуем все силы, чтобы справиться со стихийным бедствием и последствиями этой ситуации», — отметил президент.