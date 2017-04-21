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10:41 (мск), источник: Noi.md

Президент призывает людей оставаться дома: будьте максимально осторожны!

Президент Республики Молдова Игорь Додон обсуждал ситуацию в стране с премьер-министром Павлом Филипом.

Источник: Reuters

По словам президента, в настоящее время проводятся необходимые оценки и, при необходимости, будет издан указ о введении в Молдове чрезвычайного положения.

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«Я прошу всех остаться дома. Улицы будут очищены через несколько часов. Мобилизованы все силы», — заявил президент.

В срочном порядке оцениваются потенциал функционирования всех учреждений и последствия стихии для национальной экономики.

«Я обращаюсь абсолютно ко всем быть максимально осторожными, при необходимости мы мобилизуем все силы, чтобы справиться со стихийным бедствием и последствиями этой ситуации», — отметил президент.

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