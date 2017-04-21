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10:00 (мск), источник: БЕЛТА

В Гродно произошла смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи

Авария со смертельным исходом произошла в Гродно поздним вечером 20 апреля. По улице Советских пограничников двигался автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Скорая спешила доставить в медицинское учреждение больного с инфарктом.

21 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль скорой помощи сбил пешехода — девушка скончалась. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Олег Дук.

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Авария со смертельным исходом произошла в Гродно поздним вечером 20 апреля. По улице Советских пограничников двигался автомобиль скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Скорая спешила доставить в медицинское учреждение больного с инфарктом.

«В районе хозяйственного суда слева по ходу движения автомобиля ускоренным шагом дорогу переходили две девушки. Одна из них успела пересечь дорогу, вторую сбила “Газель” скорой помощи», — отметил Олег Дук. Ночью, не приходя в сознание, 28-летняя девушка скончалась.

«Все обстоятельства ДТП, в том числе то, на какой сигнал светофора двигались его участники, установит следствие», — подчеркнул Олег Дук.

Отметим, что это второе смертельное ДТП в Гродно с участием пешехода за сутки. Ранним утром 20 апреля на развязке проспекта Космонавтов и улицы Буденного на тротуаре была смертельно травмирована местная жительница 1971 года рождения. Предполагаемый виновник аварии был пьян и в это время пытался скрыться от преследования ГАИ.

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