Внимание: В Кишиневе не работает общественный транспорт

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций ситуация в молдавской столице — катастрофическая:

— Рухнули еще 500 деревьев и 20 столбов, оборваны 60 линий электропередач, зафиксировано 315 случаев отключения света, троллейбусные линии повреждены.

— Заблокированы улицы Мунчешть, Букурешть, В. Лупу, Г. Асаки, заметены дороги в пригород.

— Общественный транспорт не работает из-за упавших линий и снегопада. Троллейбусы не смогли выйти на линию, за исключением 6 транспортных единиц троллейбусного парка № 3, но и они были заблокированы.

— Автобусы не могут попасть в пригороды.