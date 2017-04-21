Внимание: В Кишиневе не работает общественный транспорт
В связи с плохими погодным условиями, столичная примэрия обратилась к жителям Кишинева с просьбой не выходить сегодня из своих домов и предупреждает, что общественный транспорт не работает.
В связи с плохими погодным условиями, столичная примэрия обратилась к жителям Кишинева с просьбой не выходить сегодня из своих домов и предупреждает, что общественный транспорт не работает.
По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций ситуация в молдавской столице — катастрофическая:
— Рухнули еще 500 деревьев и 20 столбов, оборваны 60 линий электропередач, зафиксировано 315 случаев отключения света, троллейбусные линии повреждены.
— Заблокированы улицы Мунчешть, Букурешть, В. Лупу, Г. Асаки, заметены дороги в пригород.
— Общественный транспорт не работает
— Автобусы не могут попасть в пригороды.