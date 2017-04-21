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10:34 (мск), источник: Actualitati.md

Внимание: В Кишиневе не работает общественный транспорт

В связи с плохими погодным условиями, столичная примэрия обратилась к жителям Кишинева с просьбой не выходить сегодня из своих домов и предупреждает, что общественный транспорт не работает.

Источник: Actualitati.md

По данным Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций ситуация в молдавской столице — катастрофическая:

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— Рухнули еще 500 деревьев и 20 столбов, оборваны 60 линий электропередач, зафиксировано 315 случаев отключения света, троллейбусные линии повреждены.

— Заблокированы улицы Мунчешть, Букурешть, В. Лупу, Г. Асаки, заметены дороги в пригород.

— Общественный транспорт не работает из-за упавших линий и снегопада. Троллейбусы не смогли выйти на линию, за исключением 6 транспортных единиц троллейбусного парка № 3, но и они были заблокированы.

— Автобусы не могут попасть в пригороды.

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