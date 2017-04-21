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09:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске поймали серийного фитнес-вора

31-летний мужчина приобретал разовые абонементы в спортивные клубы, приходил и срывал с кабинок навесные замки, воруя все, что плохо лежит, рассказали в МВД.

В Новосибирске поймали серийного фитнес-вора, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, 31-летний мужчина приобретал разовые абонементы в спортивные клубы, приходил и срывал с кабинок навесные замки, воруя все, что плохо лежит. Суммы похищенного варьировались от 5 до 13 тысяч рублей.

«Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, где дал признательные показания в совершенных кражах», — добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).

Расследование уголовного дела продолжается.

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