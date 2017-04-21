В Новосибирске поймали серийного фитнес-вора
31-летний мужчина приобретал разовые абонементы в спортивные клубы, приходил и срывал с кабинок навесные замки, воруя все, что плохо лежит, рассказали в МВД.
31-летний мужчина приобретал разовые абонементы в спортивные клубы, приходил и срывал с кабинок навесные замки, воруя все, что плохо лежит, рассказали в МВД.
В Новосибирске поймали серийного
По данным ведомства, 31-летний мужчина приобретал разовые абонементы в спортивные клубы, приходил и срывал с кабинок навесные замки, воруя все, что плохо лежит. Суммы похищенного варьировались от 5 до 13 тысяч рублей.
«Подозреваемый был задержан и доставлен в полицию, где дал признательные показания в совершенных кражах», — добавили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).
Расследование уголовного дела продолжается.