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09:58 (мск), источник: Uralpress.ru

По факту убийства в «Парковом-2» мужчины возбудили дело

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя в помещении магазина «Красное и белое» в микрорайоне «Парковый-2». Злоумышленника, воткнувшего нож в пострадавшего, разыскивают стражи порядка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». «В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание лица, причастного к совершению преступления», — сообщает руководитель пресс-службы СУ СКР региона Владимир Шишков.

Напомним, кровавый инцидент произошел вечером 20 апреля в магазине на первом этаже дома № 11 по улице Петра Столыпина. Двое мужчин устроили ссору, а после вышли на улицу, где один ударил другого ножом. Пострадавший вернулся в помещение, истекая кровью. Злоумышленник скрылся. От полученного ранения его жертва скончалась.

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