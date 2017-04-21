По факту убийства в «Парковом-2» мужчины возбудили дело

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». «В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание лица, причастного к совершению преступления», — сообщает руководитель пресс-службы СУ СКР региона Владимир Шишков.

Напомним, кровавый инцидент произошел вечером 20 апреля в магазине на первом этаже дома № 11 по улице Петра Столыпина. Двое мужчин устроили ссору, а после вышли на улицу, где один ударил другого ножом. Пострадавший вернулся в помещение, истекая кровью. Злоумышленник скрылся. От полученного ранения его жертва скончалась.