Суд продлил срок убийце таксиста в Стерлитамаке

Напомним, ЧП произошло в ночь с 6 на 7 февраля, когда таксист Олег Бохан повез трех нетрезвых пассажиров в деревню Янгискаиин Гафурийского района. Во время поездки ныне осужденный мужчина задушил потерпевшего.

Поскольку в настоящее время все следственные мероприятия не проведены, учитывая данные о личности обвиняемого, степень тяжести преступлений, суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей сроком на 2 месяца. Постановление пока в законную силу не вступило.