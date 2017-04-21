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10:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Суд продлил срок убийце таксиста в Стерлитамаке

Гафурийский межрайонный суд принял решение продлить срок обвиняемому в убийстве таксиста в Стерлитамаке. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда по РБ.

Напомним, ЧП произошло в ночь с 6 на 7 февраля, когда таксист Олег Бохан повез трех нетрезвых пассажиров в деревню Янгискаиин Гафурийского района. Во время поездки ныне осужденный мужчина задушил потерпевшего.

Поскольку в настоящее время все следственные мероприятия не проведены, учитывая данные о личности обвиняемого, степень тяжести преступлений, суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей сроком на 2 месяца. Постановление пока в законную силу не вступило.

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