В Казани вынесли приговор одному из работников исполкома

Кировский суд вынес приговор одному из работников исполкома, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» пресс-секретарь суда Булат Батыршин.

Начальника отдела юридической и организационно-кадровой работы финуправления исполкома Казани Юлдуза Гарипова признали виновным в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Суд установил его вину по 10 эпизодам махинаций. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно и штрафу в 2 млн рублей. Кроме того, ему запрещено в течение 3 лет занимать на госслужбе должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.

Уголовное дело в отношении Алексея Рыбушкина и Михаила Рузанова возвращено в прокуратуру.

Напомним, по данным следователей, чиновники мэрии проводили махинации с взысканием с исполкома через суды денежных средств в пользу фирм. В результате этих афер бюджету Казани был причинен ущерб на сумму более 70 млн руб.