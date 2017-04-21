В Казани вынесли приговор одному из работников исполкома
Начальник отдела юридической и
Начальник отдела юридической и
Кировский суд вынес приговор одному из работников исполкома, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань»
Начальника отдела юридической и
Уголовное дело в отношении Алексея Рыбушкина и Михаила Рузанова возвращено в прокуратуру.
Напомним, по данным следователей, чиновники мэрии проводили махинации с взысканием с исполкома через суды денежных средств в пользу фирм. В результате этих афер бюджету Казани был причинен ущерб на сумму более 70 млн руб.