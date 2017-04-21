В Крыму водитель автобуса осужден за гибель семи человек

Как сообщили «РГ» в пресс-центре прокуратуры РК, приговор водителю вынесен по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Напомним, 11 августа 2016 года водитель ПАО «Керченское АТП 14313» вблизи села Щебетовка не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся в овраг глубиной 50 метров. В результате аварии от полученных травм семь пассажиров скончались, семь получили тяжкие телесные повреждения, еще пять — легкие повреждения.

По делу было проведено более 20 экспертиз и допрошено более 60 человек. По свидетельству пассажиров, водитель пренебрег элементарными правилами движения по горным трассам и вел машину под гору с выключенной передачей.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права работать водителем в течение трех лет. С осужденного взыскано 700 тысяч рублей в качестве компенсации

причиненного потерпевшим вреда.