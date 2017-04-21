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10:10 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму водитель автобуса осужден за гибель семи человек

Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу об автокатастрофе на трассе Судак-Феодосия минувшим летом. Водитель рейсового автобуса «Эталон» признан виновным в гибели семи человек.

Как сообщили «РГ» в пресс-центре прокуратуры РК, приговор водителю вынесен по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Напомним, 11 августа 2016 года водитель ПАО «Керченское АТП 14313» вблизи села Щебетовка не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся в овраг глубиной 50 метров. В результате аварии от полученных травм семь пассажиров скончались, семь получили тяжкие телесные повреждения, еще пять — легкие повреждения.

По делу было проведено более 20 экспертиз и допрошено более 60 человек. По свидетельству пассажиров, водитель пренебрег элементарными правилами движения по горным трассам и вел машину под гору с выключенной передачей.

Виновному назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права работать водителем в течение трех лет. С осужденного взыскано 700 тысяч рублей в качестве компенсации
причиненного потерпевшим вреда.

Также продолжается расследование по уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Его фигурантами стали должностные лица предприятия-перевозчика «Керченское АТП 14313».

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