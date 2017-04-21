В Крыму водитель автобуса осужден за гибель семи человек
Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу об автокатастрофе на трассе
Судакский городской суд вынес приговор по уголовному делу об автокатастрофе на трассе
Как сообщили «РГ» в
Напомним, 11 августа 2016 года водитель ПАО «Керченское АТП 14313» вблизи села Щебетовка не справился с управлением,
По делу было проведено более 20 экспертиз и допрошено более 60 человек. По свидетельству пассажиров, водитель пренебрег элементарными правилами движения по горным трассам и вел машину под гору с выключенной передачей.
Виновному назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в
причиненного потерпевшим вреда.
Также продолжается расследование по уголовному делу по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Его фигурантами стали должностные лица