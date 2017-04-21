Двое петербуржцев задержаны за организацию нарколаборатории

Как стало известно «Фонтанке», выйти на лабораторию оперативникам удалось после задержания за хранение наркотика двух петербуржцев. У одного из них нашли больше шести граммов запрещенного вещества, а у второго 3,5 грамма.

К ночи 19 апреля КОНи приехали к дому № 48, корпус 2, на проспекте Космонавтов, где нашли лабораторию. После обыска, который длился всю ночь, из квартиры забрали около трех граммов готового вещества, два зеркала, на которых сушилось еще некоторое количество наркотика, весы, реактивы и прочие необходимые для производства вещи.

Кроме того, под стражу отправились двое петербуржцев, 39 и 35 лет.