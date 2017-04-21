Южноуралец утонул, спрыгнув в карьер со скалы

В Сосновском районе (Челябинская область) утонул 33-летний мужчина — он спрыгнул в карьер с небольшой скалы, решив искупаться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра региональной Поисково-спасательной службы, трагедия произошла днем 20 апреля в селе Большое Баландино.

«Как рассказали очевидцы, мужчина решил искупаться и спрыгнул с небольших скал, расположенных посередине водоема. Вынырнуть на поверхность ему уже не удалось — помешала плотная корка льда, с которой он не смог справиться», — сообщили в ППС.