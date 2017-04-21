Грузовик насмерть задавил воронежца

Уже известно, что в 22 часа 35 минут 20 апреля 39-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Ивеко», двигался по улице Советской. По каким-то причинам он не смог затормозить перед пешеходом, находившимся возле одного из домов, и задавил его.

К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он погиб от полученных травм различной степени тяжести на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть воронежца. По данным полиции, мужчине был 41 год.