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10:38 (мск), источник: 36on.ru

Грузовик насмерть задавил воронежца

Полиция разбирается в обстоятельствах страшного ДТП, в котором погиб пешеход — житель Воронежа. Авария произошла в частном секторе села Рогачевка Новоусманского района.

Уже известно, что в 22 часа 35 минут 20 апреля 39-летний житель областного центра, управляя автомобилем «Ивеко», двигался по улице Советской. По каким-то причинам он не смог затормозить перед пешеходом, находившимся возле одного из домов, и задавил его.

К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он погиб от полученных травм различной степени тяжести на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть воронежца. По данным полиции, мужчине был 41 год.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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