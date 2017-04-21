Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 16 человек
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате произошедшего 3 апреля теракта в метро, сообщила в пятницу
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате произошедшего 3 апреля теракта в метро, сообщила в пятницу
«В пятницу в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения», — написала она в твиттере.
Таким образом, число жертв теракт выросло до 16 человек, включая
Таким образом, число жертв теракт выросло до 16 человек, включая
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие
По делу о теракте было задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно готовил исполнителя теракта, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.