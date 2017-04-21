Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 16 человек

«В пятницу в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения», — написала она в твиттере.

Таким образом, число жертв теракт выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

Таким образом, число жертв теракт выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Ранее сообщалось, что результате теракта погибли 15 человек, более 50 получили ранения.

По делу о теракте было задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно готовил исполнителя теракта, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.