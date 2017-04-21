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10:41 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв теракта в метро Петербурга выросло до 16 человек

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — В больнице Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате произошедшего 3 апреля теракта в метро, сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина.

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«В пятницу в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась пострадавшая в теракте 1960 года рождения», — написала она в твиттере.

Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Таким образом, число жертв теракт выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

Таким образом, число жертв теракт выросло до 16 человек, включая террориста-смертника.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Ранее сообщалось, что результате теракта погибли 15 человек, более 50 получили ранения.

По делу о теракте было задержано 10 человек, в том числе Аброр Азимов, который предположительно готовил исполнителя теракта, а также его брат Акрам Азимов, которому вменяют изготовление подложных документов для проникновения террористов в Россию. Оба уроженца Киргизии в 2013 году получили гражданство России.

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