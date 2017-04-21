Из-за ДТП у «Авроры» в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах
Информации о пострадавших не поступало.
Информации о пострадавших не поступало.
Утром в пятницу, 21 апреля, в Калининграде произошли два ДТП. В результате заблокировано движение по улице Невского. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили очевидцы.
Около 9:00 напротив торгового центра «Аврора» столкнулись минивэн и седан. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Очевидцы также сообщают об аварии на пересечении улиц Артиллерийской и Невского. Информации о пострадавших не поступало.