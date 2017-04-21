Из-за ДТП у «Авроры» в Калининграде образовались пробки на нескольких улицах

Утром в пятницу, 21 апреля, в Калининграде произошли два ДТП. В результате заблокировано движение по улице Невского. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили очевидцы.

Около 9:00 напротив торгового центра «Аврора» столкнулись минивэн и седан. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Из-за аварии сильно затруднено движение по нескольким улицам, в том числе по Литовскому валу, улице 9 Апреля в сторону выезда из города.