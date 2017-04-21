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11:05 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске автоледи сбила девочку и скрылась

В Челябинске автомобилистка за рулем «КИА» сбила десятилетнюю девочку и скрылась с места ДТП. В течение нескольких часов беглянку удалось разыскать — ей грозит арест на 15 суток за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла 20 апреля в 11 часов 30 минут на улице Молодогвардейцев напротив дома 41. Автомобилистка сбила школьницу, когда та переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок получил ушиб мягких тканей передней брюшной стенки и ушиб правой кисти.

Установлено, что автомобилистка за прошедший год уже попадала в поле зрения Госавтоинспекции за нарушение ПДД РФ.

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