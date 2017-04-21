В Челябинске автоледи сбила девочку и скрылась

Авария произошла 20 апреля в 11 часов 30 минут на улице Молодогвардейцев напротив дома 41. Автомобилистка сбила школьницу, когда та переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок получил ушиб мягких тканей передней брюшной стенки и ушиб правой кисти.

Установлено, что автомобилистка за прошедший год уже попадала в поле зрения Госавтоинспекции за нарушение ПДД РФ.