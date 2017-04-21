Жители «Паркового-2» просят о постоянном полицейском патрулировании

«Соседи, если хотим полицию, патруль. Давайте направим обращение», — пишут местные жители в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте». Судя по комментариям к записи, челябинцы уже направляют обращения на сайт главка.

Также в группе опубликовано фото, сделанное с камер наблюдения, на котором изображен предполагаемый убийца.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», кровавый инцидент произошел вечером 20 апреля в магазине на первом этаже дома № 11 по улице Петра Столыпина. Двое мужчин устроили ссору, а после вышли на улицу, где один ударил другого ножом. Пострадавший вернулся в помещение, истекая кровью. Злоумышленник скрылся. От полученного ранения его жертва скончалась.