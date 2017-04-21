Юрист завода им. Дзержинского выпущена из ИВС

Напомним, 19 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного 17 апреля по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), были задержаны замдиректора ЗиД по безопасности Александр Сентябов. 20 апреля в рамках этого же дела также были допрошены и задержаны бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков и Анастасия Пятунина.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали коммерческие взаимоотношения между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг». В 2013-м году между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» был заключён договор об оказании услуг по архивации документов завода, хранившихся на предприятии с 1943 года.

Стоимость оказанных услуг, составлявшую порядка 46 млн руб., на заводе объясняют проведенным объёмом работ.

Все работы были коммерческой фирмой выполнены, бумаги уже несколько лет находятся в госархиве.

Сегодня, 21 апреля, по ходатайству УВД Перми будет избрана мера пресечения свободы для Александра Сентябова.