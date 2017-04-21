В Башкирии массовая драка закончилась стрельбой

В результате мужской разборки в селе Каракулево Дуванского района пострадал 42-летний местный житель — его госпитализировали в районную больницу с различными травмами, в том числе — с пулей в ноге.

Медики сообщили об этом в полицию, началось разбирательство.

По предварительной информации, на остановке общественного транспорта произошла потасовка, в которой участвовали шесть человек. Причина — личный конфликт между двумя знакомыми. В ходе драки 33-летний житель села Месягутово начал стрельбу.

— По его словам, он достал травматический пистолет, выстрелил в воздух, а потом в землю — чтобы остановить потасовку. А пуля срикошетила в ногу потерпевшему, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.