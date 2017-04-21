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11:31 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону директора стройфирмы заподозрили в уклонении от уплаты 16 млн рублей налогов

В Ростовской области против директора строительной фирмы возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты более 16 млн рублей налогов.

По версии следствия, с января 2012 по декабрь 2014 года подозреваемый включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения и умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации на общую сумму более 16 млн рублей.

«Сейчас следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

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