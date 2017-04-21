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11:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

На пожаре в Пестречинском районе погибли два человека

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Сегодня ночью на пожаре в деревне Кощаково в Пестречинском районе погибли два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация об инциденте поступила от очевидца на пульт дежурного ПСЧ № 126 сегодня в два часа ночи. Пожар случился в квартире двухэтажного жилого дома № 4 по улице Комсомольской в деревне Кощаково.

На место прибыли дежурный караул ПСЧ № 126 и сотрудник пожарного отряда «Кощаково». Горела квартира на первом этаже. Встретившие пожарных соседи сообщили, что в квартире может находиться хозяйка. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались еще до прибытия спецслужб.

После ликвидации пожара площадью пять квадратных метров пожарные обнаружили в зале на полу два обгоревших тела.

Как выяснилось, погибла 54-летняя хозяйка квартиры и ее 66-летний сожитель. Погибшая состояла на учете в полиции, как злоупотреблявшая алкоголем.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.

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