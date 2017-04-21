Под Волгоградом рабочий погиб при разборе ветхого дома

28-летний рабочий погиб при разборе старого дома в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель Среднеахтубинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Евгений Выстропов, при разборе здания стрела крана задела дерево, которое переломилось и рухнуло на стоявшего рядом мужчину. Рабочего доставили в больницу, где он скончался. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента.