В Новониколаевском районе водитель заболтался и устроил ДТП

Авария произошла в начале шестого утра. За рулем автомашины «ВАЗ-21041», следовавшей со стороны Урюпинска в сторону р.п. Новониколаевский, был 57-летний водитель.

Мужчина отвлекся при беседе с двумя пассажирами 59-ти и 62-лет, из-за чего и устроил ДТП. Все трое самостоятельно обратились в ЦРБ с травмами.