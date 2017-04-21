В Новониколаевском районе водитель заболтался и устроил ДТП
Автомобиль зацепил колесом правую обочину. Водитель, не справившись с управлением, выскочил на встречную полосу и совершил съезд с дороги на левую сторону.
Автомобиль зацепил колесом правую обочину. Водитель, не справившись с управлением, выскочил на встречную полосу и совершил съезд с дороги на левую сторону.
Авария произошла в начале шестого утра. За рулем автомашины «ВАЗ-21041», следовавшей со стороны Урюпинска в сторону р.п. Новониколаевский, был 57-летний водитель.
Мужчина отвлекся при беседе с двумя пассажирами 59-ти и 62-лет,