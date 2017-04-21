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11:23 (мск), источник: РИАЦ

В Новониколаевском районе водитель заболтался и устроил ДТП

Автомобиль зацепил колесом правую обочину. Водитель, не справившись с управлением, выскочил на встречную полосу и совершил съезд с дороги на левую сторону.

Авария произошла в начале шестого утра. За рулем автомашины «ВАЗ-21041», следовавшей со стороны Урюпинска в сторону р.п. Новониколаевский, был 57-летний водитель.

Мужчина отвлекся при беседе с двумя пассажирами 59-ти и 62-лет, из-за чего и устроил ДТП. Все трое самостоятельно обратились в ЦРБ с травмами.

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