В Воронеже задержали мошенника, обманывавшего любовниц из разных городов

Заявление на мужчину в полицию написала 24-летняя жительница Воронежа. Она сообщила правоохранителям, что познакомилась с 34-летним мужчиной в ноябре 2016 года. Когда между ними возникли доверительные отношения, он предложил девушке купить машину. Не подозревая об обмане, местная жительница передала мошеннику 98 тысяч рублей. Больше она не увидела ни его, ни денег.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители смогли найти и задержать злоумышленника. В отделе полиции он признался в совершении мошенничества, пояснив, что тогда ему срочно понадобились деньги на личные нужды. В отношении жителя Ставропольского края было возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что он причастен к аналогичным преступлениям на территории Ставропольского края и города Тольятти.