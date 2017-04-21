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11:16 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже задержали мошенника, обманывавшего любовниц из разных городов

На днях полиция Воронежа задержала 34-летнего жителя Ставропольского края. Его подозревают в серии мошенничеств в отношении представительниц прекрасного пола, а также в краже имущества 61-летней пенсионерки.

Заявление на мужчину в полицию написала 24-летняя жительница Воронежа. Она сообщила правоохранителям, что познакомилась с 34-летним мужчиной в ноябре 2016 года. Когда между ними возникли доверительные отношения, он предложил девушке купить машину. Не подозревая об обмане, местная жительница передала мошеннику 98 тысяч рублей. Больше она не увидела ни его, ни денег.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители смогли найти и задержать злоумышленника. В отделе полиции он признался в совершении мошенничества, пояснив, что тогда ему срочно понадобились деньги на личные нужды. В отношении жителя Ставропольского края было возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что он причастен к аналогичным преступлениям на территории Ставропольского края и города Тольятти.

Помимо этого, была установлена причастность задержанного к дерзкой краже имущества 61-летней жительницы Воронежа. С 4 по 25 ноября 2016 года пенсионерка сдавала мошеннику квартиру в многоэтажном доме на улице Сакко и Ванцетти. Позже она не досчиталась холодильника, телевизора, стиральной машины, варочной панели и микроволновки. По этому факту правоохранители также возбудили уголовное дело. Теперь ловеласу-грабителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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